Доріжки перемощуватимуть асфальтом

В одному із парків Чернівців «Центральному» відремонтують пішохідні доріжки за понад 11 млн грн. Чернівецька міська рада на початку вересня оголосила тендер в Prozorro. Його виграла тернопільська фірма «Техно-Буд-Центр». Договір про укладання угоди підписали 19 вересня. За даними посадовців міськради ремонти в парку стартують з 30 вересня, а ремонт планують завершити до листопада 2024 року. Доріжки перемощуватимуть асфальтом.

Чернівецька міська рада на ремонт пішохідних доріжок в парку «Центральний» виділила понад 11 млн грн. Однак, за ці кошти відремонтують лише частину пішохідних зон. Про це в коментарі «Молодому Буковинцю» повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк.

«Доріжки в парку ремонтуватиме фірма, яка наразі завершує ремонт дорожньої колової розв’язки на вулицях Галицький Шлях – Хотинська. Покриття замінять на доріжках в парку біля вулиці Головної, на центральній алеї, біля атракціонів та біля вулиці Федьковича. Але роботи виконають орієнтовно від центрального входу до Літнього театру», – розповів Василь Зазуляк.

За словами чиновника, ремонт пішохідних доріжок в парку вирішили зробити через те, що чернівчани постійно скаржилися на поганий стан пішохідної зони. Спочатку розглядали варіант викласти доріжки бруківкою, але зупинилися на асфальті.

«Я у багатьох європейських парках бачив саме асфальтне покриття. Воно вважається м'якшим для тих, хто бігає по асфальту, а враховуючи, що у парку багато зелені, то бітум не нагрівається. Тож асфальт – це хороше рішення», – зазначив Василь Зазуляк.

За даними тендеру, роботи планують завершити до 15 листопада 2024 року. Початкова вартість поточного ремонту становила майже 13 млн грн. На торги свою пропозицію подала лише одна фірма – це ТОВ «Техно-Буд-Центр». Вона запропонувала провести ремонт пішохідних доріжок за 11 млн 262 тис. грн.