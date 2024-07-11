Тепер для гри на сайті та в додатках популярного ліцензійного закладу FAVBET користувачам необхідно попередньо встановити два ліміти – на суму депозитів та час гри.

Повідомлення про обов’язкові ліміти зареєстровані користувачі FAVBET отримуватимуть після авторизації на сайті або в додатках, а нові – після успішної реєстрації. Встановити ліміти можна одразу ж у вікні з повідомленням або в розділі «Відповідальна гра» особистого кабінету гравця.

Такі зміни в політиці відповідальної гри казино впровадило відповідно до Указу Президента №234/2024 та Рішення РНБО від 20 квітня 2024 року, що направлені на захист добробуту українських гравців.

Згідно з новими регуляторними рішеннями, обидва ліміти є обов’язковими для продовження гри, а змінювати їх можна лише один раз протягом календарного місяця.

Окрім обов’язкових лімітів на суму депозиту та час гри, для користувачів FAVBET також доступні гнучкі обмеження максимальної суми програшу та розміру ставки. Ці ліміти можуть бути встановлені строком на день, тиждень або місяць та змінені у будь-який час.

Додатково гравці можуть скористатись функціями «Перевірка реальності» для нагадування про час гри та «Самовиключення», щоб взагалі закрити собі доступ до здійснення ставок або поповнення депозиту на певний час. При цьому зберігатиметься можливість авторизації та виводу коштів.

«Ми завжди підтримуємо державні рішення, що сприяють комфорту та безпеці гравців. Впевнені, що наші користувачі з розумінням поставляться до нововведень, адже відповідальне ставлення до гри – гарантія того, що азартні розваги приноситимуть тільки позитивні емоції», – кажуть у FAVBET.

FAVBET – українська iGaming-компанія та оператор одного з найбільших легальних онлайн-казино України. З 2023 року компанія є головним меценатом проєкту із впровадження в Україні комплексної системи із запобігання ігровій залежності.

Зараз в межах проєкту триває розробка державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю» та вже було відкрито унікальний «Простір життя» – перший спеціалізований центр допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім’ям та близьким.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.