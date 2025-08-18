Росіяни поширили відео БТР з російським та американським прапорами

Російські пропагандисти поширили у мережі відео, на якому російська техніка йде на штурм під прапорами Росії та США. На відео у понеділок, 18 серпня, відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак, який заявив, що застосування символіки Сполучених Штатів – «максимальне нахабство».

На відео, яке поширили росіяни, видно бронетранспортер, який рухається дорогою. З правого боку машини прикріплений прапор Росії, а з лівого – прапор США.

Росіяни заявили, що на кадрах – нібито трофейний американський бронетранспортер М113, який начебто захопили в районі Малої Токмачки на Запоріжжі. Де саме зняте відео, пропагандисти не уточнили.

«Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів. Максимальне нахабство», – написав Єрмак.

Зазначимо, відео з’явилося через кілька днів після зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці та напередодні переговорів Трампа й Зеленського у Білому домі. Нагадаємо, після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що вона пройшла на «10 з 10», і тепер тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню. 18 серпня американський президент заявив, що мирні угоди не передбачатимуть повернення окупованого росіянами Криму та виключив вступ України до НАТО.