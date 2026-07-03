Організаторами шахрайського кол-центру виявилися двоє львів'ян

Кіберфахівці СБУ спільно з Нацполіцією викрили шахрайський call-центр, через який виманювали гроші у громадян України та іноземців. Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Львова, які втягнули у протиправну діяльність ще чотирьох спільників, зокрема, неповнолітнього.

Як повідомили в п’яницю, 3 липня, в СБУ Львівщини, шахраї видавали себе за представників фінансових сервісів та переконували громадян, що на їхнє ім’я нібито зареєстровані криптовалютні гаманці зі значними віртуальними активами або кошти, розміщені на інвестиційних платформах.

«Під приводом допомоги у виведенні чи отриманні цих активів вони пропонували потерпілим свої послуги. Надалі шахраї переконували щодо сплати нібито обов’язкової комісії та інших платежів на підконтрольні їм криптовалютні біржі та електронні гаманці. Отримані у такий спосіб кошти учасники злочинної групи обготівковували та розподіляли між собою», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, шахраї завдали шкоди на суму близько 2,7 млн грн.

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Затримали організаторів та учасників шахрайського кол-центру

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 13 обшуків в приміщеннях де функціонували call-центри, а також за місцями проживання та в автівках зловмисників, яких затримали. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, сім-картки, чорнові записи та гроші в різних валютах на загальну суму понад 100 тис. доларів. Походження вилученої готівки встановлюється.

Двом організаторам та чотирьом спільникам повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 ККУ). П’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Неповнолітньому учаснику обрали запобіжний захід – домашній арешт.