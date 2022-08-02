Кожен ухилянт сплачував 4 тисячі євро

Поліцейські Львівщини затримали мешканку Івано-Франківської області, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Її незаконний бізнес викрили оперативники Львівського прикордонного загону та міграційної поліції. У жінки вилучили 2,5 млн грн, які вона «заробила», підробляючи документи.

45-річна жителька Івано-Франківщини разом з двома спільниками допомагала незаконно виїжджати з країни «ухилянтам»: виробляла для них фіктивні документи про непридатність до військової служби.

«Жінка виготовляла фіктивне посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що є підставою для перетину державного кордону України. Свої послуги злочинці оцінювали на суму 4 тисячі євро з особи», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час обшуків у неї вдома поліцейські виявили та вилучили близько 2,5 млн грн, підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Усе скеровано на експертизу.

Зловмисниці та двом її спільникам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Досудове розслідування триває.