Чому в орхідеї жовтіє та сохне листя: основні помилки у догляді
Орхідеї – це популярні кімнатні рослини, які зачаровують багатьох своїми красивими квітами. Проте навіть найменші помилки у догляді можуть призвести до проблем, зокрема пожовтіння листя, пише «Книга порад».
Чому жовтіє листя орхідеї: головні причини
Помилки в поливі
Надлишок води – головна причина пожовтіння. Через постійну вологість коріння не отримують достатньо кисню, що порушує харчування рослини. Також в умовах надмірної вологи часто розвивається грибок, що також серйозно шкодить рослині.
Що робити. Не поливайте орхідею, якщо ґрунт сухий лише на поверхні. Важливо пам’ятати, що основна частина вологи зберігається в нижній частині субстрату. Слідкуйте за станом коренів – вони повинні бути зеленими та здоровими.
Природні причини
Жовтіння листя у деяких випадках є природним процесом. Старе листя поступово жовтіє та відмирає.
Як визначити. Старіння починається з кінців листя. Якщо жовтіння починається від шийки рослини, це сигналізує про захворювання або надлишок вологи.
Як допомогти орхідеї при пожовтінні листя
Перевірте стан листя та коренів:
Якщо жовтіння пов’язане з природними причинами, просто видаліть старе листя, коли воно повністю висохне.
Якщо причина у надлишку вологи, пересадіть орхідею в новий сухий субстрат і зменште частоту поливу.
Регулювання поливу:
Поливайте рослину лише тоді, коли коріння виглядають сріблясто-сірими, а субстрат повністю просох.
Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури.
Профілактика грибкових захворювань:
Застосовуйте фунгіцид, якщо є ознаки грибка.
Забезпечте хорошу вентиляцію навколо рослини, щоб уникнути застою вологи.