Дотримання цих правил догляду допоможу вам уникнути пожовтіння листя

Орхідеї – це популярні кімнатні рослини, які зачаровують багатьох своїми красивими квітами. Проте навіть найменші помилки у догляді можуть призвести до проблем, зокрема пожовтіння листя, пише «Книга порад».

Чому жовтіє листя орхідеї: головні причини

Помилки в поливі

Надлишок води – головна причина пожовтіння. Через постійну вологість коріння не отримують достатньо кисню, що порушує харчування рослини. Також в умовах надмірної вологи часто розвивається грибок, що також серйозно шкодить рослині.

Що робити. Не поливайте орхідею, якщо ґрунт сухий лише на поверхні. Важливо пам’ятати, що основна частина вологи зберігається в нижній частині субстрату. Слідкуйте за станом коренів – вони повинні бути зеленими та здоровими.

Природні причини

Жовтіння листя у деяких випадках є природним процесом. Старе листя поступово жовтіє та відмирає.

Як визначити. Старіння починається з кінців листя. Якщо жовтіння починається від шийки рослини, це сигналізує про захворювання або надлишок вологи.

Як допомогти орхідеї при пожовтінні листя

Перевірте стан листя та коренів:

Якщо жовтіння пов’язане з природними причинами, просто видаліть старе листя, коли воно повністю висохне. Якщо причина у надлишку вологи, пересадіть орхідею в новий сухий субстрат і зменште частоту поливу.

Регулювання поливу:

Поливайте рослину лише тоді, коли коріння виглядають сріблясто-сірими, а субстрат повністю просох. Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури.

Профілактика грибкових захворювань: