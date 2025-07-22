Кількість постраждалих від отруєння в ресторані сягнула 76 людей

У вівторок, 22 липня, Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило про результати епідрозслідування за фактом масового отруєння в ресторані «Китайський привіт», власником якого є київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін.

Станом на ранок 22 липня в лікарніперебувало вже 76 людей, які отруїлися в ресторані. Серед них – 10 дітей і двоє вагітних. Нагадаємо, ресторан на вул. Вороного, 3 відкрився 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. Власник ресторану також отруївся і перебуває у лікарні.

Результати епідрозслідування

У Держпродспоживслужбі повідомили, що лише семеро з 23-х працівників ресторану «Китайських привіт» мали медичні книжки. Тих, хто не мав документів, рекомендовано не допускати до роботи. Працівники без медкнижок мають звернутися до сімейного лікаря для обстеження й лікування.

Фахівці виявили бактерію-збудник сальмонельозу в одного працівника ресторану, щодо ще чотирьох – лабораторні дослідження тривають. Сальмонелу виявили і у 25 відвідувачів ресторану, які зараз перебувають в лікарні.

Також під епідеміологічного розслідування виявлено низку порушень законодавства, що стосуються процесів на кухні закладу громадського харчування та зберігання продуктів.

Ідеться про такі порушення:

порушення правил миття інвентарю – інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

неправильне зберігання кухонного інвентарю – відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;

порушення в організації зберігання продуктів – сипучі продукти зберігались в коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство в холодильниках;

неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів – відповідні чек-листи та журнали не надані.

Водночас розслідування показало, що куряче м’ясо та яйця в ресторані відповідають всім нормам безпечності харчових продуктів, а при вірусологічному дослідженні проб води не виявлено вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеровірусів та аденовірусів.

Дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води продовжуються, додали у Держпродспоживслужбі.