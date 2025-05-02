Метрву дівчину знайшли в річці Прут в межах села Остриця

В річці Прут поліцейські та рятувальники знайшли тіло дівчинки, яку оголосили в розшук 11 квітня. 13-річна Еріка Руснак вийшла з дому в селі Чагор і від тоді дитину ніхто не бачив. Тіло потопельниці виявили в руслі річки під час повторного огляду території.

Після оголошення дитини в розшук правоохоронці розпочали негайні пошукові заходи, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 2 травня. До пошуків малолітньої залучили рятувальників, операторів БпЛА, співробітників Національної гвардії України, військовослужбовців, волонтерів та місцевих жителів. Також дані про дівчину передали в сусідні області, бос подівалися, що дитину вдасться знайти там.

«Від місця, де востаннє бачили дитину, поліцейські разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт», – йдеться в повідомленні поліції.

Під час повторного обстеження русла річки Прут, оператори БпЛА Служби порятунку розшукали тіло зниклої дівчинки. Його знайшли приблизно за 5 км від місця зникнення, у межах села Остриця Магальської територіальної громади.

Тіло малолітньої співробітники поліції направили на судово-медичну експертизу. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за правовою кваліфікацією ст. 115 КК України з позначкою нещасний випадок. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини. Досудове розслідування триває.