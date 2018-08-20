В Росії українця засудили на два роки колонії за зв’язки з «Правим сектором»

СвітВолодимир Пиріг, 20 серпня3680

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У Росії українця Романа Терновського засудили до двох років і трьох місяців колонії загального режиму.

Терновського визнали винним в «участі у діяльності екстремістської організації», повідомили російські слідчі.

Вони стверджують, що в 2015-2016 роках він організовував виготовлення і поширення символіки «Правого сектора», а також брав участь в «спрямованих проти інтересів Росії публічних акціях».

Також його звинуватили в пропаганді через інтернет, в тому числі серед росіян.

Українця Романа Терновського затримала ФСБ Росії в Ростові-на-Дону в жовтні 2017 року. У російському Слідчому комітеті кваліфікували дії українця як збурення ненависті або ворожнечі. Під час обшуку у Терновського нібито знайшли одяг та інші особисті речі з символікою «Правого сектора», хоча в самому «Правому секторі» сказали, що він був їхнім прихильником, але не був членом організації.

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