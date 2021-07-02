У Росії жителя Кубані засудили до 8 років колонії суворого режиму нібито за «шпигунство» на користь України.

За даними російського «Інтерфаксу», мова йде нібито про шпигунство на користь України.

«Завершено розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно Андрія Пікули 1991 р.н., якого звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада, шпигунство)», – повідомили у прес-службі Краснодарського крайового суду.

Як йдеться у тексті вироку, Пікулу нібито завербували восени 2018 року, а восени 2019 року він нібито зібрав якусь інформацію і передав її співробітнику української розвідки.

Повідомляється, що підсудний «повністю визнав свою провину», і що суд призначив йому покарання «нижче від найнижчої межі, передбаченої санкціями ст. 275 КК РФ». Пікулу також позбавили військового звання «лейтенант запасу». Слухання у справі проходили в закритому режимі.

Як інформував ZAXID.NET, підконтрольний окупаційній владі Криму так званий «Севастопольский міський суд» засудив до 12 років колонії загального режиму 66-річну українку Галину Довгополу за звинуваченням у «шпигунстві на користь України».