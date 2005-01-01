Психологічна експертиза підтвердила наміри Савченко вбити Порошенка, Турчинова і Гройсмана

Савченко планувала фізичне усунення політичної еліти України

Прес-служба СБУ оприлюднила результати експертного дослідження із використанням поліграфу, яка підтвердила наміри Надії Савченко вбити президента України Петра Порошенка, спікера Олександра Турчинова і прем'єра Володимира Гройсмана.

Згідно з доповіддю, "детектора брехні" надав однозначні висновки про наявність у Надії Савченко позитивних реакцій, які вказують на те, що Савченко обговорювала можливість повалення конституційного ладу України загалом, та фізичної ліквідації політичної верхівки зокрема.

Як йдеться в матеріалах експертизи, "Савченко вела діалог про можливий державний переворот з Рубаном В.В., Захарченком О.В., Тимофєєвим О.Ю. В процесі планування депутатка брала участь у перевезенні зброї, яку планувала використати для насильницького повалення конституційного ладу України, збройного захоплення влади, здійснення терактів в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради."

Також представники СБУ зазначили, що в процесі експерименту не було виявлено жодних позитивних психофізіологічних реакцій на питання поставлені стороною захисту, зокрема: чи вважає вона діяльність президента України, народних депутатів України, прем'єр-міністра України, керівників політичних партій злочинною і чи бажала Надія Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб.

Після цих питань виконання експертизи було припинено у зв’язку із свідомою психологічною протидією громадянки Савченко.

Сестра Надії Савченко Віра вже прокоментувала цю подію, назвавши оприлюднені результати експертизи "фейком".