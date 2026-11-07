В СБУ збирають гроші на заставу Сергію Дуці

Співробітники СБУ отримують повідомлення із закликом зробити внески на збір грошей для застави за колишнього посадовця спецслужби Сергія Дуки. Генерал-майор, якого підозрюють у справі «Карфаген», відповідно до рішення ВАКС перебуває під вартою. Про це у суботу, 7 листопада, повідомила «Українська правда».

У розсилці працівники СБУ отримали реквізити Вищого антикорупційного суду та номер справи. Співробітників спецслужби закликають якомога швидше переказати гроші для застави за Сергія Дуку.

«Вітаю всіх! Наш колега – генерал Дука С.О. потрапив у неприємності. У кого є можливість прошу прийняти участь у зборі на його заставу. Перераховувати бажано з картки і чим швидше, тим краще (бажано на вихідних)», – йдеться у повідомленні, яке отримали працівники СБУ.

Нагадаємо, генерал-майор Сергій Дука фігурує у справі «Карфаген» під прізвиськом «Акім». За версією НАБУ та САП, він входив до злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Слідчі вважають, що Сергій Дука відповідав за прикриття незаконної діяльності, захищаючи злочинців від уваги інших співробітників спецслужби.

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Генерал-майору оголосили підозру в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). 6 листопада ВАКС обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 65 млн грн. Захист Дуки заявив, що оскаржуватиме рішення суду, оскільки підозрюваний не має грошей для внесення застави.

Зауважимо, що 4 листопада в СБУ повідомили про звільнення високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген», у тому числі Сергія Дуки.