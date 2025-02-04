У січні до України надійшло понад 8 тис. запитів щодо розшуку зниклих безвісти окупантів

У січні 2025 року до українського проєкту «Хочу найти» надійшло понад 8 тис. звернень від росіян з проханням розшукати їхніх безвісти зниклих в Україні родичів-військових. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, який організував цей проєкт.

Зазначається, що у січні до проєкту «Хочу найти» надійшло 8 548 заявок з проханням розшукати безвісти зниклого російського військового, що на 22% більше, ніж зазвичай. Загалом, за весь час роботи проєкту Україна отримала 60 тис. таких запитів.

«Ця цифра не включає загиблих і є в 2-3 рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі звернулися до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає», – йдеться у повідомленні.

Наразі у Коордштабі з отриманих заявок підтвердили, що 1 790 російських військових потрапили у полон в Україні, з них 408 – вже обміняли на українських захисників.

«Постійне зростання кількості звернень до “Хочу найти” від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні. Що не є дивним, адже все більше командирів підрозділів армії загарбника впроваджують практику “м’ясних” штурмів, відправки на передову калік, “обнулення” та залишення поранених на полі бою», – наголосили у коордштабі.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 3 лютого 2025 року російська армія втратила в Україні понад 842 тис. військових.

Нагадаємо, 3 січня 2024 року повідомлялось, що проєкт «Хочу найти» отримав 50 тис. запитів щодо розшуку зниклих безвісти окупантів.