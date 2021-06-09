Монахиня Мері Маргарет Кройпер визнала себе винною в розкраданні 835 тис. доларів зі шкільного фонду, які витратила на азартні ігри. Про це повідомляє CBS Los-Angeles.

Кройпер була директоркою католицької школи Святого Джеймса в Торрансі. Протягом десяти років, аж до вересня 2018 року, вона відповідала за шкільний фонд, звідки і крала гроші. Також її звинувачують в тому, що вона змушувала співробітників Сент-Джеймса змінювати і знищувати фінансові записи під час шкільних перевірок.

Слідство встановило, що Кройпер часто відвідувала казино і більшість коштів вона потратила на азартні ігри. Ще частину суми вона витратила на сплату комісій по кредитній картці.

Наголошується, що Кройпер, ставши монахинею, давала обітницю уникати будь-якого користолюбства.

Кройпер були пред'явлені звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів і у відмиванні грошей. Встановлено. Їй загрожує до 40 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.