Делегація Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ відреагувала на заяви Росії про відведення військ від українських кордонів. Дипломати заявили, що у 2014 році перед вторгненням в Україну Кремль вже робив аналогічні заяви. Про це йдеться у повідомленні місії США в ОБСЄ.

У США заявивли, що повне виведення російських військ з окупованих українських територій було б довгоочікуваною подією. Водночас там наголосили, що будуть пильно стежити за ситуацією та діями російської держави.

Делегація США також закликала Кремль утриматися від будь-яких агресивних дій у майбутньому. Також її представники наголосили на необхідності зробити кроки для зменшення напруженості поблизу українських кордонів.

«Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви у 2014 році, незадовго до початку семирічної агресії, США будуть пильно стежити за ситуацією»,– мовиться у заяві.

У США також зазначили, що перебуватимуть у тісному контакті з українськими колегами, іншими партнерами та з країнами НАТО.