США нагадали, що Росія перед нападом в 2014 році теж анонсувала «відведення військ»
Делегація США закликала Кремль утриматися від будь-яких агресивних дій у майбутньому
Делегація Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ відреагувала на заяви Росії про відведення військ від українських кордонів. Дипломати заявили, що у 2014 році перед вторгненням в Україну Кремль вже робив аналогічні заяви. Про це йдеться у повідомленні місії США в ОБСЄ.
У США заявивли, що повне виведення російських військ з окупованих українських територій було б довгоочікуваною подією. Водночас там наголосили, що будуть пильно стежити за ситуацією та діями російської держави.
Делегація США також закликала Кремль утриматися від будь-яких агресивних дій у майбутньому. Також її представники наголосили на необхідності зробити кроки для зменшення напруженості поблизу українських кордонів.
«Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви у 2014 році, незадовго до початку семирічної агресії, США будуть пильно стежити за ситуацією»,– мовиться у заяві.
У США також зазначили, що перебуватимуть у тісному контакті з українськими колегами, іншими партнерами та з країнами НАТО.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Росія зажадала, щоб в складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій.
Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо
Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.
Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.
Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.
Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.
За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.
У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.
На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.
НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 16 квітня закликали Росію відвести війська від українського кордону.
22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.
Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.