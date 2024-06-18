Керівник медзакладу брав гроші зі спортсменів

В Тернополі на вимаганні хабара за меддовідки для допуску до спортивних змагань затримали директора Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Керівник медзакладу вимагав 10,5 тис. грн. Загалом посадовець брав по 500 грн за одну довідку з тренерів та спортсменів, які планували їхати на змагання. В поліції не називають ім’я керівника, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що на забарі затримали колишнього депутата Тернопільської обласної ради, директора закладу Ігора Костіва.

Слідчі поліції спільно з працівниками СБУ викрили керівника державної установи у момент отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець брав гроші зі спортсменів за виготовлення медичних довідок без фактичного проходження оглядів. Один документ вартував 500 гривень. Дані документи мали слугувати допуском до тренувань, а згодом й до змагань.

«Посадовець пообіцяв тренеру підготувати вчасно довідки для всієї команди. За свої послуги попросив 10,5 тис. грн. Тренер заплатив аванс у розмірі 3 тис. грн, а решту приніс, коли прийшов забирати документи. Після того, як підозрюваний отримав гроші, його затримали працівники поліції», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 18 червня.

Керівнику установи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 68 тис. грн або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що за даними руху «Чесно» Ігор Костів з 2006 року обирався депутатом до міських та обласної ради Тернопільщини від політичної партії ВО «Сводоба». В 2009 році став депутатом облради від ВО «Сводоба». На наступний термін його не переобрали. За поданням депутатів облради Костіва призначили директором КНП «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Тернопільської обласної ради».