Контрабандні сигарети водій віз з Хорватії до України

У четвер, 9 квітня, в українській вантажівці, яка їхала з Хорватії в Україну, виявили 60 тисяч пачок сигарет Marlboro без марок акцизного збору. Контрабанду вилучили, а правопорушнику загрожує штраф у розмірі понад 200 млн форинтів (понад 26 млн грн за теперішнім курсом НБУ).

Як повідомили в Національній податковій та митній адміністрації Угорщини, інцидент стався на автомагістралі M7 поблизу області Зала, на відрізку траси біля кордону з Хорватією, на південному заході Угорщини. Поліцейські зупинили вантажівку, за кермом якої був 26-річний водій.

Під час перевірки правоохоронці виявили порушення в документах на вантаж. Зокрема, не було зазначено назву товару, а дані про відправника та отримувача виявилися неповними. Під час перевірки вантажного відсіку було виявлено 60 тисяч пачок Marlboro без марок акцизного збору.

Водій вантажівки стверджував, що не знав, що саме перевозив. Правоохоронці вилучили контрабандний товар на суму близько 159 мільйонів форинтів (близько 16 млн грн за теперішнім курсом НБУ). Справу розслідуватимуть за статтею про порушення акцизного законодавства та бюджетне шахрайство. Санкція статті передбачає штраф у розмірі понад 26 млн грн.