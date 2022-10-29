Найбільше російські війська постраждали під час українського контрнаступу на схід від Харкова та на північ від Херсона

Відправлений в Україну 11-й військовий корпус РФ, який був розташований в Калінінградській області РФ, практично повністю знищений під час військових дій в Україні. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

«Кремль висмикнув 11-й армійський корпус із Калінінграда і направив його до України. Де українська армія його швидко знищила», – йдеться у матеріалі.

Як повідомляється, до того, як бути відправленим для участі у широкомасштабній війні проти України, російський армійський корпус перебував між двома країнами НАТО вздовж стратегічного Балтійського моря, щоб надати російським військам перевагу у гіпотетичній глобальній війні. У розпорядженні корпусу перебували моторизована дивізія, окремий моторизований полк, артилерія, ракети, війська ППО та підрозділи забезпечення.

«Нависаючи на західному кордоні Литви, однієї з найслабших держав-членів НАТО, 11-й армійський корпус був ковадлом для можливого російського вторгнення в колишні радянські республіки Литву, Латвію та Естонію. Молотом були 18-тис. сухопутні сили на заході Росії на східному кордоні країн Балтії», – йдеться в матеріалі.

Корпус до відправки в Україну складався із 12 тис. людей у Калінінграді. У військових було приблизно 100 танків Т-72, пара сотень бойових машин БТР, гаубиці Мста-С та ракети БМ-27 та БМ-30. Однак, вже станом на 30 серпня стало відомо про втрату 71% повної чисельності корпусу. Деякі його батальйони були скорочені до десятої частини їх початкової живої сили.

Найбільше російські війська постраждали під час українського контрнаступу на схід від Харкова та на північ від Херсона.

«Десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці, коли українські війська звільнили тисячу квадратних миль Харківської області за шалені два тижні. 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість російських формувань у регіоні. Наприкінці вересня Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, описав корпус як «серйозно побитий», – пише Forbes.

Журналісти констатують, що якщо 11-й армійський корпус РФ і надалі існуватиме, то йому потрібно буде багато місяців, щоб відновити хоча б частку своєї колишньої сили. Вони також зазначають, що зараз Калінінград практично беззахисний, а загроза, яку колись війська становили в регіоні для НАТО зникла.

До слова, загальна кількість російських втрат в Україні за підрахунками Генштабу ЗСУ перевищує 70 тис. осіб.