В основі проєкту три героїні: Ореста Бріт, Юлія Сідорова та Діана Виноградова

Кінопродюсер, полковник запасу Олександр Дріз та режисерка Євгенія Цвєтанська створюють фільм «Королеви в окопах» про сильних, емпатичних та безстрашних українських жінок, які взяли на себе відповідальність визволяти країну від загарбника. Волонтерка, бойова медикиня, професійна військова – дівчата, які до війни мали блискучі кар’єри та цікаву культурну діяльність, однак повномасштабне вторгення Росії все змінило.

В основі проєкту три героїні. Одна з них – Ореста Бріт – українка, яка жила до Революції Гідності в Парижі. Там вона вчилась в університеті Сорбонна, в який вступила власними силами, була відома у фешн та модельних колах. Її фото прикрашали найкращі іноземні видання. Тепер Ореста Бріт теж популярна. Але вже не у фешн, а у волонтерсько-військових колах. Вона – засновниця великого благодійного фонду «БОН», який розшифровується як «Благодійне об’єднання нації». Її діяльність вже давно переросла від постачання берців та побутових речей до закупівлі потужних засобів для армії, зокрема, і засобів РЕБ. Це все відбувається в тісній співпраці з Генеральним штабом ЗСУ.

Ще одна героїня – Юлія Сідорова із позивним «Куба». До Майдану була тусовщицею із лайтовим життям, завсідницею музичних фестивалей, їхньою організаторкою та аматор-дизайнеркою. Тепер – професійна бойова медикиня, одна з найзатребуваніших у Збройних силах України. Подорослішала Юля під час Революції Гідності. Там допомагала медикам, згодом пройшла навчання і з 2014 року на її рахунку сотні врятованих життів. Спочатку брала участь у війні у складі «Госпітальєрів», нині вона керує евакуацією поранених у складі 92-ї окремої штурмової бригади. Вона – професійна медикиня, яка і рятує, і навчає рятувати життя. А ще – талановита дизайнерка, колекцію якої демонстрували у Парижі. Нині ж в її цеху відшивають жіночу форму для дівчат.

Ще одна героїня – перша і єдина жінка в Збройних силах України на посаді заступниці командира бригади Діана Виноградова із позивним «Дана». Із юності Дану захоплювала історична, націоналістична література. Ця жінка пише вірші, картини, займається дизайном. Саме вона була однією із творців Національно-низвольного руху «Правий сектор». Після повномасштабного вторгнення разом із бійцями ДУК ПС брала участь в обороні Києва, далі – вже у складі ЗСУ командувала підрозділом на посаді заступника командира бригади. Хоча сама Дана ніколи не прагнула будувати військову кар’єру, але до перемоги планує бути максимально ефективною в армії.

Фільм створюється за підтримки Українського культурного фонду та Генштабу ЗСУ. Телевізійна премʼєра стрічки відбудеться на 24 каналі у День ЗСУ 6 грудня 2024 року. Щоб дізнатися більше про проєкт та не пропустити прем’єру фільму можна підписатися на Instagram-сторінку «Фор-пост».