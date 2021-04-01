Лікарня в місті Коломия, Івано-Франківська область

Надлишкова смертність, яка є найбільш об’єктивним показником впливу пандемії, в Україні перевищує середні показники у США та в Євросоюзі. Як свідчать дані британського видання Financial Times, нещодавно вона досягла максимальних показників від початку пандемії.

Як пише «Главком» з посиланням на результати дослідження, надлишкова смертність є різницею між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми сезонними показниками. Вивчення цього показника дозволяє нівелювати бюрократичні відмінності між країнами щодо того, як розраховувати смертність від коронавірусу, наприклад, те, що в деяких країнах випадки смертей від Covid-19 у будинках для літніх людей не потрапляли в загальну статистику, яка публікувалася на основі даних із лікарень.

За словами фахівців, саме смертність є надійнішим показником, ніж дані про виявлені випадки Covid-19 в різних країнах, оскільки вони залежать від кількості проведених тестів і більша кількість виявлених випадків може відображати більшу кількість тестів.

Щоб скоригувати вплив адміністративних затримок з наданням нових даних у вихідні дні, видання використовує семиденний ковзний середній показник.

Надлишкова смертність розраховується на 100 тис. людей.

скріншот з сайту Financial Times

Станом на 30 березня розрахована таким чином надлишкова смертність в Україні становила 0,65 на 100 тис. населення. А найвищий її показник від початку пандемії був 29 березня – 0,67 на 100 тисяч населення. Попередній найвищий пік надлишкової смертності в Україні було зареєстровано 12−13 грудня 2020 року. Він становив 0,53 на 100 тисяч населення.

Станом на 30 березня показник надлишкової смертності в Україні був вищий від середнього показника в Євросоюзі (0,56 на 100 тисяч населення) і США (0,29 на 100 тисяч населення).

Водночас він нижчий, ніж був у ЄС майже в усі дні з середини листопада 2020 року по середину лютого 2021 року (максимальний показник надлишкової смертності в ЄС був з 28 по 30 листопада, він становив 0,8 на 100 тисяч осіб).

Цей показник також нижчий, ніж був у США від початку грудня 2020 року до середини лютого 2021 року. Максимальний показник надлишкової смертності в США був з 12 по 17 січня, він становив 1,04 на 100 тис. населення.

Як інформував ZAXID.NET, 31 березня, в Україні виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт, що на 14 осіб більше, ніж 30 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.