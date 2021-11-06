За попередню добу, 5 листопада, в Україні від коронавірусу померли 793 людини. Це найвищий показник від початку пандемії. Попередні пікові показники фіксували 25 жовтня – 734 смерті, 21 жовтня – 614 смертей, 20 жовтня – 546 смертей, та 18 жовтня – 536 смертей.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше летальних випадків сталося в Херсонській (144), Дніпропетровській (89) та Київській (50) областях. Загалом від початку пандемії від ускладнень коронавірусу померли вже 71 635 людей. Додамо, що за кількістю смертей від коронавірусу за добу Україна останнім часом посідає третє місце у світі після США та Росії.

Упродовж 5 листопада коронавірус діагностували у ще 25 063 людини по всій Україні, найбільше – у Дніпропетровській (2 616) та Одеській (2 177) областях. Вилікувалися – 11 817 людей.

Зазначимо, що зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих. Загалом лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях. Фактично всі вони – невакциновані.

Через зростання захворюваності посилений карантин запровадили вже у 15 областях, у тому числі на Львівщині та Івано-Франківщині, а також у Києві. З 8 листопада до «червоної» зони потрапить ще й Волинська область. Крім того, напередодні ЄС виключив Україну з безпечних для подорожей країн.