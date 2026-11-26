ТСК перевірила 105 компаній, які фігурують в YouControl як повʼязані з Росією

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки та санкційної політики заявила, що виявила щонайменше 33 компанії, які отримали ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні, і водночас мають звʼязок з Росією. Про це повідомив під час засідання у четвер, 26 листопада, голова ТСК та нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За словами очільника ТСК, комісія проаналізувала діяльність 105 компаній, які називають повʼязаними з Росією у системі YouControl, та підтвердила у 33 з них наявність таких звʼязків. Згідно з наведеною інфографікою, більшість компаній мають високий рівень звʼязку з РФ, а одна – критичний.

«І ми почали дивитися, що у них по санкціях, скільки компаній перебуває у санкційних списках. І щоб ви розуміли, відповідь на це запитання – нуль», – сказав Железняк.

За даними ТСК, серед надрокористувачів, повʼязаних з росіянами, є компанії на окупованих територіях, постраждалі від окупації, та робочі підприємства. Як стверджує слідча комісія, вони повʼязані з фізичними та юридичними особами з Росії, невизнаних окупаційних режимів, та тими, хто перебуває під санкціями США чи РНБО. Назви компаній Ярослав Железняк не уточнив.

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Серед виявлених компаній, які мають спецдозволи – вугільнодобувне підприємство зі спецдозволом, 97% якого належать громадянину Росії. Ще 21 компанія має підприємства-двійники на ТОТ, які сплачують податки до російського бюджету. Ще одна компанія, яка, за даними ТСК, отримала спецдозвіл у листопаді 2025 року, має керівника з ідентифікаційним кодом Росії.

Перший заступник голови Дежргеонадр Леонід Музикус заявив, що відомство перевіряє компанії при внесенні змін та в разі, якщо ті подають заяви на продовження строку дії ліцензії, а також користується виключно Єдиним державним реєстром. Водночас він апелював до положення Закону про надра, яке автоматично продовжує дію спецдозволів для українських компаній на період воєнного стану без участі.

На запитання Железняка, чи звертається Державна служба геології та надр України, яка видає спецдозволи, до Служби безпеки чи інших профільних органів, Музикус відповів заперечно. Водночас він заявив, що структура має чітко прописані строки на видачу спецдозволів, а розслідування інших служб не зможе в них вкластися.