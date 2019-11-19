В Україні вперше за чотири роки впали ціни на овочі борщового набору

Середні ціни на овочі борщового набору в Україні у період з липня по жовтень знизилися вперше за чотири роки. Лідером за зниженням ціни є морква. За рік її середня вартість впала майже удвічі. Про це повідомили аналітики «Інфо-Шувар».

Винятком стала лише картопля, ціни на неї нині є рекордно високими за всю історію незалежної України.

«Зниження ціни на «борщ» цього сезону може бути пов’язане із збільшенням обсягів виробництва. У попередні три роки площі під овочами скорочувались, і ціни, відповідно, збільшувались», – повідомила керівниця аналітичного департаменту найбільшого у Західній Україні сільськогосподарського ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

На думку експертки, на відміну від попередніх років, зростання цін у другій половині поточного сезону – під питанням. Стабільно низькі ціни впродовж всього періоду зберігання внаслідок збільшення виробництва — це не нова ситуація для нашої країни. Наявна інфраструктура зі зберігання овочів дозволяє повністю забезпечити внутрішній ринок місцевою продукцією.

«У попередні роки ціни на український «борщ» зростали здебільшого коштом скорочення виробництва, а не коштом експорту. Експортувати «борщ» навіть стало складніше, фітосанітарні вимоги в сусідніх країнах стали жорсткішими. У таких умовах навіть незначне збільшення виробництва може призвести до зниження ціни. Саме це ми сьогодні бачимо», – додала Тетяна Гетьман.

Станом на 18 листопада 2019 року на гуртовому ринку «Шувар» овочі «борщового набору» пропонували у півтора-два рази дешевше, ніж рік тому. І тільки ціни на картоплю за рік зросли майже вдвічі, хоча у листопаді картопля теж дешевшала.

Як повідомив сайт «Сегодня», у вересні п’ятилітрова каструля обходилася українцям в 153 грн. У листопаді таку ж кількість борщу можна зварити, витративши на 15 грн менше саме завдяки зменшенню цін на овочі.

«Цибулю і моркву можна купити за 5 грн. Подешевшала і капуста – кілограм нині коштує 8 грн. Буряк дорожчий – по 12-ть. Помідори, які потрібні для класичного смаку, можна знайти по 30-35 грн за кілограм. Кілограм свинячих ребер полегшує гаманець на 85 грн», – йдеться в повідомленні.

Як писав ZAXID.NET, у сезоні 2018-2019 років імпорт овочів в Україну істотно побив попередній рекорд, який був зафіксований дев’ять років тому. Найбільше з інших країн завезли цибулі, огірків, помідорів та солодкого перцю.

Окрім того, цієї осені Україна побила власний історичний рекорд з імпорту картоплі: з-за кордону ввезли понад 140 тис. тонн. Раніше, навіть у неврожайні роки, цей показник не перевищував 20 тис. тонн.