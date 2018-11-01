В грудні українцям прийдуть платіжки за комунальні послуги з більшою вартістю

З 1 листопада 2018 року в Україні зросли ціни на газ і стаціонарний телефонний зв’язок. Ціна на газ для населення зросла на 23,5%, а на стаціонарний телефонний зв’язок – на 17% для жителів міст і на 18,8% для жителів сіл.

Нагадаємо, рішення підвищити ціну на газ уряд ухвалив 19 жовтня 2018 року. Таким чином відтепер і аж до 30 квітня наступного року включно тисяча кубометрів газу коштуватиме 8548,92 грн для потреб населення, і 8361,85 – для потреб підприємств теплокомуненерго. Зазначимо, зростання цін на газ призведе до подорожчання опалення і гарячої води.

Що стосується стаціонарного телефонного зв’язку, то з 1 листопада абонплата для населення за дротовий телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, збільшиться з нинішніх 43,85 грн до 51,3 грн, а з 1 січня 2019 року – до 55,92 грн. Про підвищення тарифів на стаціонарний телефонний зв’язок більше читайте у нашому матеріалі.