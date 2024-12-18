За фактами порушень до працівників ТЦК і СП застосовували дисциплінарні стягнення

В Україні у 2024 році зафіксували зменшення випадків бусифікації під час мобілізаційних заходів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 17 грудня.

За його словами, в Україні за рік зафіксовано понад 4 тис. звернень про порушення під час мобілізації, зокрема, щодо випадків фізичного примусу.

«Такі звернення ми отримуємо на території всієї України. Щодо Харківщини, традиційно наш підхід: терміново мої співробітники на чолі з представником виїжджають і на місце, де фізично ми отримуємо доступ до громадян України, отримуємо від них відомості, потім приймаємо рішення, як юридично на це реагувати», – розповів Лубінець.

Омбудсман зазначив, що за окремими випадками відкривали кримінальні провадження, або ж застосовували дисциплінарні стягнення стосовно працівників ТЦК і СП.

«Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації, ми це так називаємо. Десь вже зрозуміло, що підхід такий не працює, але окремі факти порушення прав громадян України у напрямку мобілізації вони залишаються. Тільки за цей рік ми отримали більше ніж 4 тисячі подібних звернень», – додав Лубінець.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський допустив коригування закону про мобілізацію. Однак він вважає, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів.