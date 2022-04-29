Перед війною до України заїхало понад 11 тис. громадян Росії. Водночас вони не покинули вчасно українську територію, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

«З 1 грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року на територію України заїхали понад 11 тисяч громадян РФ, які вчасно не покинули нашу країну. Тому ми зараз спільно зі СБУ та Нацполіцією проводимо великий обсяг роботи щодо визначення місцязнаходження цих громадян з подальшим проведенням відповідних фільтраційних заходів», – сказав Сухачов в інтерв’ю агенції «Українські новини».

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що більшість із затриманих за час війни диверсантів, які працювали на Росію, це громадяни України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій.