На митному посту «Устилуг», що на території Волинської області, викрили контрабанду ювелірних виробів і годинників. Загальна вартість вилучених під час обшуків товарів – орієнтовно 35 млн грн. Про це повідомили 14 січня в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці провели обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який після завершення митного оформлення на посту «Устилуг» Волинської митниці прямував на в’їзд в Україну. Під час перевірки у водія знайшли та вилучили приховані годинники різних брендів, підвіски, браслети, запчастини до годинників на загальну суму понад 10 млн грн.

За даними слідства, ювелірні вироби, діаманти та швейцарські годинники організували ввезення контрабандою поза митним контролем громадяни України, які перебували в Польщі. Після цього товари продавали за готівку або криптовалюту через власний магазин без належного обліку та сплати податків до бюджету.

Під час подальших общуків за місцями проживання ймовірних учасників каналу контрабанд і в магазині вилучили 46 швейцарських годинників, попередня вартість яких становить орієнтовно 25 млн грн.

За цим фактом детективи Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом контрабанди товарів (ч. 2 ст. 201-3 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1,2 млн грн або позбавлення волі до 10 років.