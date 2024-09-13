Аварія сталася ввечері на вулиці Другетів

У четвер, 12 вересня, у реанімації ужгородської лікарні померла 27-річна місцева мешканка, яку на вулиці Другетів збив водій Kia Sorento і втік з місця ДТП. Правоохоронці розшукали водія і взяли під варту без можливості внести заставу.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 13 вересня, аварія на вул. Другетів в Ужгороді сталася 6 вересня. За кермом був 35-річний місцевий мешканець.

«Того вечора підозрюваний на автомобілі KIA Sorento здійснив наїзд на 27-річну жінку, яка саме переходила проїжджу частину дороги. При цьому зачепив припарковане поруч авто та втік з місця події», – інформують правоохоронці.

Потерпілу з тяжкими травмами госпіталізували до реанімаційного відділення і з того часу вона перебувала у лікарні. 12 вересня медики констатували смерть дівчини.

Водія взяли під варту без можливості внести заставу. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті особи, та залишенні її у небезпеці, ужгородцю загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.