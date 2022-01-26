Поліцейський брав хабарі за проїзд фур поза чергою

ДБР затримало патрульного поліцейського під час отримання 3 тис. грн хабара за проїзд фур поза чергою на кордоні з Угорщиною. Відомо, що раніше поліцейський також отримав хабар за проїзд фури поза чергою на кордоні зі Словаччиною.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпаття, поліцейського затримали у середу, 26 січня. Встановлено, що правоохоронець вимагав від водія вантажівки хабар за проїзд поза чергою перед митним постом «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

«Місяць тому задокументовано одержання поліцейським 200 євро та 5000 грн від тієї ж особи за безперешкодний проїзд до іншого пункту пропуску – «Ужгород». Вчора чоловіка затримано при отриманні 3000 грн хабара», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Патрульному вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання і повторне одержання неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.