Вартість внесення у систему «Шлях» коштувала для ухилянтів 3-4 тис. доларів

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Схему організував 40-річний ужгородець, який за допомогою керівника транспортного підприємства вносив ухилянтів у систему «Шлях» та намагався підкупити прикордонника. Окрім переправників, на Закарпатті і Тернопільщині затримали трьох водіїв, внесених у «Шлях» для втечі з України.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 лютого, вартість внесення у систему «Шлях» коштувала для ухилянтів 3-4 тис. доларів. Для надійності, організатор схеми – 40-річний ужгородець – намагався за 7 тис. доларів підкупити прикордонника Чопського загону. Під час передачі грошей закарпатця затримали.

«Водночас, у пункті пропуску “Ужгород” оперативники зупинили мікроавтобус української реєстрації, яким співорганізатор оборудки, 20-річний тернополянин, перевозив через кордон одного з клієнтів. Окрім того, у Тернопільській області затримали ще двох чоловіків, які планувалися до переправлення через кордон як водії, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Дані про останніх також попередньо внесли до системи “Шлях”», – розповіли в ДПСУ.

Переправників затримали та помістили до Львівської установи виконання покарань. Організатору повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ч.3 ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 402,7 тис. грн.

Співорганізатору – водієві мікроавтобуса повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 121,1 тис. грн.