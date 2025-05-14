Гроші підуть на зарплату членам медкомісії та витратні матеріали

На функціонування медичних комісій при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування у 2027-2029 роках передбачили 21 млн грн. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради 14 травня.

«Метою програми є медичне забезпечення приписки до призовної дільниці, призову на строкову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів», –йдеться у документі.

Згідно з рішенням, у період 2027-2029 з міського бюджету Ужгорода щорічно виділятимуть по 7 млн грн. Гроші підуть на зарплату членам медкомісії та витратні матеріали, а обстеження одного призивника обійдеться платникам податків у 958 грн.

Нагадаємо, у 2024 році депутати Ужгородської міської ради проголосували за виділення 10 млн грн на завершення реконструкції будівлі Закарпатського ОТЦК та СП, а перед тим на ці потреби до обласного бюджету перерахували 8,5 млн грн.