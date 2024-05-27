Пожежа сталася на вулиці В’ячеслава Чорновола

У понеділок, 27 травня, у багатоповерхівці на вулиці В’ячеслава Чорновола в Ужгороді сталася пожежа. В одній із кімнат квартири рятувальники виявили тіло 41-річної жительки міста.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Наталія Батир, о 12:26 на 101 подзвонили перехожі, які побачили дим із вікна помешкання на 9 поверсі. Вогонь охопив кімнату, в якій перебувала господарка квартири.

«На місці працювали вогнеборці 3-ї державної рятувальної частини, які о 13:05 локалізували загорання на площі 20 м2, а о 13:15 остаточно ліквідували пожежу. Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті, також дим закоптив інші приміщення оселі», – зазначила Наталія Батир.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 41-річної власниці квартири. Що стало причиною виникнення пожежі, з’ясовують правоохоронці.