Ужгородка намагалася продати нерухомість через своїх знайомих

Правоохоронці оголосили підозри у шахрайстві ужгородцю та жителю села Минай, які завдали збитків власниці квартир в обласному центрі на 14 млн грн. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 8 травня, до них звернулася 46-річна ужгородка, що мала нерухомість в одному з житлових комплексів міста і захотіла продати декілька квартир. Для цього сконтактувала з 45-річним ужгородцем та 43-річним жителем села Минай, з якими співпрацювала та попросила допомогти з продажем.

«За домовленістю з власницею нерухомості, чоловіки зустрічалися з клієнтами та від імені жінки укладали угоди купівлі-продажу квартир. У ході реалізації цієї нерухомості зловмисники підробляли підписи заявниці, а гроші, незаконно отримані від покупців, розподіляли між собою, не інформуючи жінку про продаж квартир», – зазначили правоохоронці.

За цією схемою аферисти продали десять квартир потерпілої, заподіявши їй збитки на понад 14 млн грн.

Закарпатцям оголосили підозри за ч. 1, 2, 4 ст. 358 (виготовлення підробленого документу та його використання) та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.