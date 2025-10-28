Щоб швидко долати блокпости, Юрій Шафар показував службове посвідчення

Берегівський районний суд визнав оперуповноваженого Ужгородського райвідділку поліції Юрія Шафаря винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 3 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 жовтня, у березні 2025 року Юрій Шафар погодився довезти чотирьох ухилянтів з селища Середнє Ужгородського району до українсько-угорського кордону. Обвинувачений підібрав чоловіків поблизу АЗС і відправився в напрямку села Яноші на Берегівщині. По дорозі він сказав пасажирам, як себе вести, коли зупинять на блокпостах. За легендою, вони повинні розповідати, що як поняті їдуть у Берегове для проведення слідчих дій.

Volkswagen Passat з ухилянтами під керуванням поліцейського зупинили прикордонники. Юрій Шафар показав їм посвідчення і повідомив, що везе чоловіків у службових справах, однак після перевірки, військовослужбовці ДПСУ встановили справжній намір пасажирів правоохоронця.

Під час судового засідання Юрій Шафар визнав вину частково і пояснив, що відвезти чоловіків на Берегівщину його попросив знайомий і дав йому для цього автівку на іноземній реєстрації. Обвинувачений підтвердив, що використував службове посвідчення і розповідав історію про понятих. Та, за словами поліцейського, робив це через те, що боявся своїх пасажирів.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Юрія Шафаря винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.