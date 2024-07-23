Обвинувачений завантажив з інтернету понад 6 тис. файлів з дитячою порнографією

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним підприємця з Часового Яру Андрія Данилюка в одержанні доступу до дитячої порнографії. За завантаження з інтернету та зберігання на комп’ютері понад 6 тис. файлів з дитячою порнографією чоловіку присудили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 липня, у лютому 2024 року Андрій Данилюк за допомогою програми QBittorrent двічі завантажував на свій комп’ютер файли з дитячою порнографією. Загалом він зберігав на комп’ютері понад 6 тисяч таких файлів.

Під час судового засідання донеччанин уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, суддя Марина Хамник визнала Андрія Данилюка винним в одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні без мети збуту і призначила йому 3 роки ув’язнення.

Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити на користь держави 15,9 тис. грн за проведення судових експертиз.