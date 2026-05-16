Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою КМУ №153 військовослужбовцю, бо він не уклав контракт під час воєнного стану. При цьому під час повномасштабної війни він 311 днів брав участь у бойових діях та продовжує служити у війську за призовом. Військовий виграв справу в суді та зобов’язав виплатити йому одноразову виплату за службу до 25 років.

Як вказано у рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, до суду звернувся військовий, якому відмовили у призначенні одноразової виплати (1 млн грн) за службу до 25 років, як це передбачено постановою Кабміну №153. Військовий вважає, що має право на виплату і тому звернувся до суду.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що позивач не має права на виплату 1 млн грн, бо він не підписав контракт під час воєнного стану. Цю справу розглянув суддя Сергій Гаврилко, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

У матеріалах справи вказано, що позивач розпочав військову службу у листопаді 2021 року, а із 2023 року продовжив службу під час воєнного стану за призовом. Із 24 лютого 2022 року військовий 311 днів брав участь у бойових діях.

«Враховуючи той факт, що позивач не досяг 25 років станом на день прийняття на військову службу за призовом під час мобілізації в період воєнного стану, брав безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності Постановою №153, позивач має право на виплату винагороду в повному обсязі відповідно до пункту 4 абзацу 4 Постанови №153», – вказано у рішенні суду.

Суддя вважає, що позивач має право на отримання на отримання одноразової грошової допомоги відповідно пункту 4 постанови КМУ №153.

«Інше тлумачення, на переконання суду, не відповідатиме меті прийняття Постанови № 153 підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану та матиме ознаки дискримінації. Суд зазначає, що тлумачення пункту 4 абзацу 4 Постанови №153 у вузькому значенні, буде дискримінаційним відносно осіб, які були прийняті на військову службу за призовом під час мобілізації в період воєнного стану у віці до 25 років», – додав суддя.

Позов військового задовольнили, бездіяльність частини щодо ненарахування одноразової виплати визнали протиправною та зобов’язали прийняти відповідне рішення і нарахувати 1 млн грн. На рішення суду ще можна подати апеляцію.