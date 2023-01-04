Міні-скульптура «Професор з окопу» стала вже п'ятдесят четвертою в Ужгороді

В Ужгороді встановили міні-скульптуру «Професор з окопу», присвячену професору Ужгородського національного університету, туризмознавцю Федору Шандору. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну професор вступив до територіальної оборони Закарпаття, проте, навіть перебуваючи на сході України, читав лекції студентам, коли був зв’язок. Нині професор – боєць 68-го батальйону 101-ї Закарпатської бригади ТрО.

Фотографію нової міні-скульптури в Ужгороді оприлюднив професор Федір Шандор на своїй сторінці у Facebook, не уточнивши місце розташування пам’ятника. Автор скульптурки – Роман Мурник. Міні-пам’ятник зображує професора Шандора у військовому спорядженні, з ноутбуком та чашкою кави. Схожа фотографія викладача, який проводив лекції студентам з окопу, у травні 2022 року облетіла увесь світ. Наразі це вже п’ятдесят четверта міні-скульптурка, встановлена на території Ужгорода.

Фото Віктора Щадея/Facebook

Зазначимо, у листопаді 2022 року на залізничному вокзалі в Ужгороді відкрили міні-скульптурку, присвячену переселенцям і залізничникам. Це – камінна валіза з піщаника із кованою залізною ручкою і дитячою іграшкою – зайчиком. Скульптура символізує допомогу залізничників біженцям, військовим і волонтерам дістатися до безпечних місць після початку повномасштабної війни. Автор міні-пам’ятника – скульптор Роман Мурник.