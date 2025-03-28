Реалізація проєкту ЄС триватиме 1,5 роки

Ужгород та міста Сату-Маре (Румунія) і Уйфехерто (Угорщина) стали учасниками проєкту з енергоефективності ЄС. 250 тис. євро гранту спрямують на встановлення сонячних батарей та енергозберігаючих пристроїв для акумуляції електроенергії в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні.

Як повідомили в пресслужбі мерії 28 березня, співфінансування проєкту із бюджету Ужгорода складе 10%. За словами керівника Ужгородської багатопрофільної лікарні Олега Голуба, за рахунок гранту вдастся реалізувати дві черги проєкту з енергоефективності, розробленого медзакладом у 2022 році.

«Загалом покрівля закладу дозволяє розмістити сонячні панелі загальною потужністю при піковій інсоляції 140 кВт. Це 30 % середнього споживання і цього достатньо для забезпечення ургентної служби і надання невідкладної допомоги», – зазначив Олег Голуб.

Загальний кошторис проєкту – понад 625 000 євро. За ці гроші фотоелектричні системи встановлять у лікарні швидкої допомоги в румунському повіті Сату-Маре (250 тис. євро), Ужгородській лікарні на вул. Минайській, 71 (250 тис. євро) та трьох медичних кабінетах в угорському Уйфехерто (120 тис. євро).

Додамо, що проєкт «Smart Energy» фінансується Європейським Союзом через програму «Interreg VI-A Next Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна». Його реалізація почалася 15 лютого 2025 року і триватиме 18 місяців.