Закарпатцю загрожує 8 років тюрми

Правоохоронці оголосили підозру 34-річному мешканцю села Баранинці, який за 4,5 тис. доларів обіцяв військовозобов’язаному організувати оформлення фіктивних медичних документів. Закарпатцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 2 листопада, підозрюваний сам запропонував ухилянту допомогу з оформленням відстрочки. За 2 тис. доларів він пообіцяв організувати виготовлення медичних документів, які мали підтвердити потребу його матері в постійному сторонньому догляді.

Згодом передав замовнику відповідний медичний висновок та довідку лікарсько-консультативної комісії. Їх планували подати через ЦНАП, щоб надалі оформити відстрочку від призову.

«За подальше сприяння в отриманні позитивного рішення щодо відстрочки підозрюваний зажадав ще 2,5 тис. доларів. Під час отримання цієї суми його затримали», – розповіли правоохоронці.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Закарпатцю інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави.