В Яворові п’яний 21-річний чоловік викрав з АЗС автомобіль

Водій в цей час відійшов розрахуватися за бензин

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 18:095130

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В Яворові п’яний 21-річний чоловік викрав з АЗС автомобіль
фото поліції
Машину виявили на об'їзній Яворова

У Яворові поліція оперативно затримала викрадача авто, який скористався тим, що власник Mitsubishi Carisma розраховувався за пальне з оператором АЗС, і вкрав його автомобіль. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Випадок трапився вранці 19 січня. 21-річний власник автомобіля повідомив у поліцію про викрадення машини з території автозаправки. Поліцейські виявили машину на об’їзній дорозі Яворова. За кермом перебував 21-річний нетверезий місцевий мешканець. Його відразу ж затримали.

Як повідомили у прес-службі поліції, 21-річний чоловік викрав автомобіль Mitsubishi Carisma, який був припаркований біля колонки на автозаправці в той час, як власник здійснював оплату за пальне.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном на 60 діб. За ч.1 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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