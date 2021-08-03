Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тис. мігрантів

Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль. Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, європейські прикордонники патрулювали кордон на вертольоті в Шальчинінкайському районі. Саме вони і зафіксували тип автомобілів, які зазвичай використовують білоруські прикордонники.

відео Vidaus reikalų ministerija

Також зазначається, що цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тис. мігрантів.

Зазначимо, що з початку липня кордон Литви з Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюють шестеро працівників Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Поступово їхня кількість зросте до 30. Серед завдань Frontex – допомога країнам-членам ЄС, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка.

На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. МЗС Литви звинувачує режим Олександра Лукашенка у зростанні потоку втікачів до Литви.

Сам білоруський диктатор наприкінці травня заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю.

«Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити», – заявив тоді Лукашенко.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги.