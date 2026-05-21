Суддя Ігор Желєзний під час обрання запобіжного заходу

У четвер, 21 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для двох суддів Верховного Суду у справі про хабар у розмірі 2,7 млн доларів за рішення на користь власника групи «Фінанси та кредит». Про це повідомили у пресслужбі ВАКС та «Суспільне».

Підозрювані – Ірина Григорʼєва та Ігор Желєзний. Прокуратура клопотала про запобіжні заходи у вигляді застав. Водночас адвокат Ігоря Желєзного просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання, аргументуючи необхідністю клієнта оплачувати дороговартісне лікування, а також оренду житла.

Зрештою ВАКС застосував до Ірини Григорʼєвої заставу у розмірі 2,5 млн грн. Для Ігоря Желєзного суд також обрав заставу – 2 млн грн.

Підозрювані мають можливість внести застави протягом пʼяти днів. Їх також зобовʼязали прибувати на кожну вимогу правоохоронців або суду, не виїжджати за межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а також здати закордонні паспорти.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у Верховному Суді в межах розслідування корупційної справи. Згодом антикорупційні органи повідомили, що розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці.

За даними слідства, навесні 2023 року бізнесмен, власник групи «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго передав через адвоката суддям Верховного Суду хабар у розмірі 2,7 млн доларів. За ці кошти судді мали ухвалити рішення в інтересах Жеваго. Йдеться про права власності на понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo.

У травні 2023 року у цій справі підозру отримав тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.