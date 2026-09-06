Сергій Кропива підозрюється у сприянні роботі кол-центрів

У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Кропиву викрило НАБУ у межах спецоперації «Карфаген». Про це повідомив Центр протидії корупції.

Прокурор САП під час обрання запобіжного заходу навів кілька розмов Кропиви, зафіксованих під час розслідування. Матеріали справи свідчать про те, що Сергій Кропива дізнавався від іншого співробітника Офісу генерального прокурора Данила Сліпчука адреси кол-центрів, які мали перевірити. Після уточнення, чи належить певний кол-центр до «їхніх», вирішували, чи проводити там обшуки. На записах НАБУ також зафіксована фраза Кропиви: «Алло, бро, можна, можна, нападаємо».

У ще одній розмові, яку наводить прокурор САП, йдеться про отримання Кропивою офіційних повноважень контролювати всі справи, які розслідують в Україні та які стосуються діяльності кол-центрів. Також Кропива зі співрозмовником обговорює підтримку цих дій з боку керівництва: «Алло, бро, зараз… Вони там із шефом домовляються щодо 309-го наказу: там буде гібридна тема, усі кіберсправи, вся кіберівська історія наша, усі регіони щодо кіберу, щодо тих двіжух, працюють із нами».

Як зауважує Центр протидії корупції, наведена цитата спростовує заяву Руслана Кравченка про непричетність до сприяння роботі кол-центрів.

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Крім того, прокурор САП навів приклади розмов Кропиви, які свідчать про його дружні стосунки з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Детальніше про це читайте за посиланням.

Прокурор САП клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 200 млн грн. Сторона обвинувачення наголошувала, що існує ризик знищення доказів, а також повідомила, що посадовець ОГП підозрюється не тільки в «кришуванні» кол-центрів, а й у відмиванні понад 80 млн грн. Йдеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли він уже працював в Офісі генерального прокурора. А також про легалізацію 48,2 млн грн, коли він обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА. Також, за даними прокуратури, Кропива з 2022 року 24 рази виїжджав за кордон.

Зрештою суд відправив Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави – 120 млн грн.

Офіс генерального прокурора та шахрайські кол-центри

Пізно ввечері 4 вересня НАБУ повідомило, що проводить спецоперацію з викриття посадовця Офісу генпрокурора на «кришуванні» шахрайських кол-центрів, однак не розкрило деталей. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що НАБУ затримало заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Також УП повідомляла, що НАБУ проводить обшуки у генпрокурора та його заступниці, однак тоді ОГП це заперечував. Втім, 5 вересня Офіс генерального прокурора все ж визнав обшуки у кабінетах Руслана Кравченка та Марії Вдовиченко.

5 вересня НАБУ уточнило, що у межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та систематично отримувала за це хабарі. Отримані незаконним шляхом гроші вони надалі легалізовували. За даними слідчих, йдеться про десятки мільйонів гривень. За версією НАБУ, злочинну схему організував один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.

6 вересня Руслан Кравченко опублікував коментар з приводу розслідування НАБУ. Він заявив, що не причетний до роботи шахрайських кол-центрів й не сприяв їхній діяльності. Також Кравченко повідомив, що викритого посадовця ОГП незабаром звільнять, а решту працівників, причетних до справ щодо кол-центрів, перевірять на поліграфі.