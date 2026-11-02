Діну Пімахову увʼязнили на девʼять років

Вищий антикорупційний суд визнав винною колишню заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову у хабарництві. Експосадовицю засудили до девʼяти років позбавлення волі. Про це у понеділок, 2 листопада, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС визнав Діну Пімахову винною у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Суд призначив експосадовиці покарання у вигляді девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, їй заборонили протягом трьох років обіймати певні посади.

Більше про справу Діни Пімахової

За даними слідства, у червні 2017 року Діна Пімахова, перебуваючи на посаді першої заступниці голови ДМС, вимагала 1,8 тис. доларів хабаря за оформлення документів для законного перебування на території України громадянина В’єтнаму. Ще 30 тис. доларів вона вимагала за пришвидшення отримання іранцем громадянства України нібито на підставі українського походження.

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Пімахова планувала організувати фальсифікацію результатів ДНК-тестів, щоб через суд штучно встановити родинні зв’язки іноземців із громадянами України, що дало б іноземцям підстави для отримання українського громадянства.

Однак через витік інформації про оперативну роботу НАБУ оформлення документів не завершили. У листопаді 2017 року СБУ та Генпрокуратуру звинуватили у зриві спецоперації НАБУ. Натомість ДМС заявила, що агент НАБУ провокував Пімахову на отримання хабаря.

Сама Пімахова також заявляла про провокацію підкупу. Кримінальне провадження за її заявою тричі закривали через відсутність складу злочину. 8 квітня 2021 року САП остаточно закрила справу, а Апеляційна палата ВАКС відмовила захисту Пімахової у скарзі на це рішення.