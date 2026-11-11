Анна Скороход не прийшла на підготовче засідання у справі про підкуп посадовців РНБО

У середу, 11 листопада, мало відбутися продовження підготовчого судового засідання у справі народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у вимаганні хабаря за запровадження санкцій. Проте Скороход не з’явилася до суду. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Анна Скороход направила до ВАКС клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку із самостійним вихованням малолітньої дитини. Однак політикиня не надала документів, які підтверджували б зазначені в клопотанні обставини. Тож ВАКС відмовився переносити засідання та зобов’язав народну депутатку з’явитися до суду о 14:30.

Утім, Скороход так і не з’явилася до суду, цього разу пославшись на зайнятість у засіданні комітету Верховної Ради. Прокурор САП просив ВАКС накласти на політикиню грошове стягнення в розмірі одного прожиткового мінімуму через неявку на судове засідання без поважних причин.

ВАКС зазначив, що засідання комітету Верховної Ради відбувалося в онлайн-режимі, що, на думку суду, не могло завадити Скороход взяти участь у судовому засіданні. Тож ВАКС визнав причини неявки політикині до суду неповажними, однак не застосував до неї грошового стягнення.

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Нагадаємо, 5 грудня 2025 року НАБУ провело обшуки в Анни Скороход, і того ж дня народній депутатці оголосили підозру в підбурюванні до хабарництва (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). За даними слідчих, злочинна організація під керівництвом Анни Скороход запропонувала підприємцю за 250 тис. доларів хабаря домогтися накладення санкцій на його конкурента.

Отримавши половину цієї суми – 125 тис. доларів, фігуранти запевнили підприємця, що передадуть гроші співробітникам РНБО. Однак, за даними правоохоронців, насправді грошей посадовцям РНБО не передавали, тож рішення про накладення санкцій так і не ухвалили.

9 грудня Вищий антикорупційний суд обрав для Анни Скороход запобіжний захід у вигляді застави розміром 3 млн 28 тис. грн. 14 грудня за політикиню сплатили заставу, а вже в січні з неї зняли електронний браслет.

7 жовтня САП повідомила, що справу Анни Скороход передали до суду. Нардепці загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.