Сидельникову підозрюють у причетності до корупційної схеми з постачання дронів і систем РЕБ

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 5 серпня, призначив директорці компанії ТОВ «Акоптерс» Євгенії Сидельниковій тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн грн. Про це повідомив кореспондент «Суспільного» з зали суду.

Євгенія Сидельникова є фігуранткою справи щодо розкрадання під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Суд відправив її під варту на 60 діб, однак директорку можуть відпустити у разі внесення застави в понад 2 млн грн.

«У разі застави суд визначив для затриманої низку зобовʼязань: прибувати за першим викликом слідчого, здати паспорт на виїзд за кордон, заборону на виїзд за межі Київщини», – зазначають у повідомленні.

Також 5 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника військової частини Василя Мишанського, який є підозрюваним у цій же справі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

«Суспільне» пише, що згідно зі словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, командир військової частини нібито отримав 250 тис. грн винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства. Слідчі вважають, що військовослужбовець мав зв’язок з ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком

Викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях БпЛА та РЕБ: що відомо

2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Серед фігурантів справи: тодішній голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, який раніше обіймав посаду голови Луганської ОВА, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат «Слуги народу» Олексій Кузнєцов, а також посадовець Нацгвардії. За даними слідчих, затримані сприяли укладанню державних договорів на закупівлю FPV-дронів та засобів РЕБ за завищеними цінами. Отриману різницю на закупівлі учасники схеми розподіляли між собою.

4 серпня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи.

Того ж дня народного депутата Олексія Кузнєцова, якого підозрюють в участі у схемі, заарештували на 60 діб із можливістю внести заставу у 8 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього начальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Його відправили у СІЗО строком на 60 діб із можливістю внесення 10 млн грн застави.