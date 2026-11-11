ВАКС виніс вирок у справі про розтрату 251 млн грн під час закупівлі бронежилетів
Гроші перераховували на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді їх розкрадали посадовці
Колегія суддів ВАКС винесла вирок колишнім генеральному директору ДП «Укрпатент», виконувачу обов’язків державного секретаря Міністерства економіки та голові правління благодійної організації. У 2022 році їх викрили у розтраті 251 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів для ЗСУ. Водночас жодного бронежилета так і не поставили. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада.
Колишнього гендиректора ДП «Укрпатент» суд визнав винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на три роки, та конфіскацією всього належного йому майна.
Колишнього виконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки визнали винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Його засудили до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на три роки та конфіскацією половини належного йому майна.
Колишнього голову правління благодійної організації визнали винуватим у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Водночас суд виправдав його за обвинуваченням у пособництві розтраті майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Його засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на три роки та конфіскацією всього належного йому майна.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Суд також частково задовольнив цивільний позов державного підприємства та постановив стягнути солідарно з колишніх генерального директора держпідприємства та виконувача обов’язків держсекретаря Міністерства економіки України понад 296 млн грн матеріальної шкоди.
Питання щодо оскарження вироку вирішать після ознайомлення з повним текстом судового рішення, додали в САП.