У результаті схеми ЗСУ не отримали жодного бронежилета

Колегія суддів ВАКС винесла вирок колишнім генеральному директору ДП «Укрпатент», виконувачу обов’язків державного секретаря Міністерства економіки та голові правління благодійної організації. У 2022 році їх викрили у розтраті 251 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів для ЗСУ. Водночас жодного бронежилета так і не поставили. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада.

Колишнього гендиректора ДП «Укрпатент» суд визнав винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на три роки, та конфіскацією всього належного йому майна.

Колишнього виконувача обов’язків держсекретаря Мінекономіки визнали винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Його засудили до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на три роки та конфіскацією половини належного йому майна.

Колишнього голову правління благодійної організації визнали винуватим у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Водночас суд виправдав його за обвинуваченням у пособництві розтраті майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Його засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на три роки та конфіскацією всього належного йому майна.

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Суд також частково задовольнив цивільний позов державного підприємства та постановив стягнути солідарно з колишніх генерального директора держпідприємства та виконувача обов’язків держсекретаря Міністерства економіки України понад 296 млн грн матеріальної шкоди.

Питання щодо оскарження вироку вирішать після ознайомлення з повним текстом судового рішення, додали в САП.