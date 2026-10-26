Для Юлії Тимошенко зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко з 33 млн грн до 266 тис. грн. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Сторона захисту наголошувала, що Юлія Тимошенко належно виконувала процесуальні зобов’язання, покладені на неї після внесення застави. Сама народна депутатка стверджувала, що аргументи щодо ризиків її втечі від слідства безпідставні, оскільки вона вже неодноразово виїжджала за кордон та поверталася в Україну.

Водночас прокуратура заперечувала проти зменшення застави та наголошувала на фінансових можливостях Юлії Тимошенко.

Зрештою суддя Олег Ткаченко задовольнив клопотання Тимошенко та зменшив для неї заставу до 266 тис. грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 14 січня 2026 року НАБУ оголосило Юлії Тимошенко підозру у хабарництві. За даними слідчих, народна депутатка пропонувала колегам хабарі, щоб ті голосували «за» або «проти» певних законопроєктів. Правоохоронці опублікували записи розмов, зроблені під час розслідування. Спершу нардепка заперечувала, що на записах її голос, однак згодом заявила, що детективи опублікували фрагменти її розмови з депутатом Ігорем Копитіним, який нібито працює на НАБУ в обмін на закриття кримінальної справи проти нього.

16 січня ВАКС обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн. 23 січня за народну депутатку внесли всю суму, визначену судом.

16 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт частини майна народної депутатки, голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра.