Якщо тісто тріскається, вам варто переглянути спосіб приготування

Пельмені здаються простою стравою, проте навіть під час їх варіння можна припуститися помилок. Якщо тісто тріскається, а начинка втрачає соковитість, варто переглянути спосіб приготування. Чому пельмені не радять кидати в киплячу воду, розповідає УНІАН.

Чому пельмені не радять кидати в окріп?

Пельмені часто кладуть в окріп, щоб вони швидше зварилися й не злиплися. Проте, за поясненням видання, через різкий перепад температур тісто може тріскатися, а вироби – втрачати форму.

Натомість краще опускати їх у воду температурою приблизно 50–60 °C. Якщо немає кулінарного термометра, можна орієнтуватися на появу дрібних бульбашок на дні каструлі. Поступове нагрівання допоможе зберегти тісто цілим.