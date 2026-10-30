Як правильно варити пельмені: чому їх не варто кидати в окріп
Якщо тісто тріскається, вам варто переглянути спосіб приготування
Пельмені здаються простою стравою, проте навіть під час їх варіння можна припуститися помилок. Якщо тісто тріскається, а начинка втрачає соковитість, варто переглянути спосіб приготування. Чому пельмені не радять кидати в киплячу воду, розповідає УНІАН.
Чому пельмені не радять кидати в окріп?
Пельмені часто кладуть в окріп, щоб вони швидше зварилися й не злиплися. Проте, за поясненням видання, через різкий перепад температур тісто може тріскатися, а вироби – втрачати форму.
Натомість краще опускати їх у воду температурою приблизно 50–60 °C. Якщо немає кулінарного термометра, можна орієнтуватися на появу дрібних бульбашок на дні каструлі. Поступове нагрівання допоможе зберегти тісто цілим.
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