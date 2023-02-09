Дозвіл на видобуток солі на Закарпатті викупила компанія «Вест Салт Груп», яка запропонувала на аукціоні 55 млн грн. Ціна на розробку родовища стартувала з 548,2 тис. грн. За результатами торгів, ТОВ «Вест Салт Груп» отримає дозвіл на добування солі у Тереблі на п’ять років. Компанія зареєстрована у Буштині у червні 2022 року та належить п'ятьом власникам, серед яких закарпатський підприємець Іван Цебер та його колега Марина Бабич, член виконкому з Буштина Олександр Букрич, підприємиця з Харкова Катерина Бережна та адвокатка з Чернігівщини Тетяна Кутова.

Про результати торгів, які відбулися 6 лютого, повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, він зазначив, що йдеться по спецдозвіл на розробку Західно-Тереблянської ділянки. Це – родовище кам’яної солі, площею 43 га, розташоване на околиці села Теребля Тячівського району.

«В аукціоні взяли участь сім учасників, а стартова ціна 548 250 грн зросла до 55 млн грн. Сплачені від торгів кошти надійдуть у державний бюджет. Згідно з документами підприємство-переможець отримає дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів камʼяної солі строком на 5 років», – йдеться у повідомленні.

Назву компанії-переможця аукціону Мирослав Білецький не оприлюднив, проте, за даними системи Prozorro.Продажі, 55 млн грн за спецдозвіл на видобуток солі на Західно-Тереблянській ділянці запропонувала компанія «Вест Салт Груп». Близьку до переможця ціну пропонувало також ТОВ «Спецтехніка 2017» – 54,5 млн грн. Інші учасники торгів пропонували суми від півмільйона до 11,7 млн грн.

Як повідомляє спеціалізоване видання Nadra.info, це була друга спроба Державної служби геології та надр України продати спецдозвіл на Західно-Тереблянську ділянку. Перші торги відбулися у грудні 2022 року, переможцем тоді стала компанія «Олімп Фінанс Груп» з пропозицією у 25 млн грн, однак, попри заявлені наміри, спецдозвіл не викупили. Тоді ж під час торгів ТОВ «Вест Салт Груп» пропонувало за спецдозвіл утричі менше, ніж на теперішньому аукціоні – 16,5 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, переможець аукціону на видобуток солі в Тереблі компанія «Вест Салт Груп» зареєстрована у Буштині Тячівського району сім місяців тому – 11 червня 2022 року. Власниками компанії є закарпатський підприємець Іван Цебер (25%), батько екс-депутата Ужгородської райради та радника голови Закарпатської облради, а зараз радника уповноваженого ВРУ з прав людини Роланда Цебера.

Також серед власників компанії – адвокатка та підприємиця Тетяна Кутова (25%) із Чернігівської області, ще 25% належить керівниці профспілки «Юридична солідарність» у минулому та співвласниця ужгородської компанії «Кабельні системи Горват і Горват 10» Катерина Бережна з Харкова. 15% компанії належать директорці профспілки Територіального медоб’єднання МВС України на Закарпатті та керівниці й співвласниці добувної компанії «Закарпат Універсел Буд-Р» Марині Бабич (другим власником цієї компанії є Іван Цебер), а також член виконкому Буштинської територіальної громади Олександр Букрич (на офіційному сайті Буштинської ТГ вказано, що чоловік працює оператором котельні), чоловікові належить 10% компанії «Вест Салт Груп».

Нагадаємо, у серпні 2022 року Закарпатська ОВА заявила про початок розробки нового великого родовища солі – Буштинського. Тоді ж почали будівництво під’їзної дороги до родовища та роботи з розмітки бурових майданчиків. Повідомлялося, що розробка родовища у Буштині дасть можливість видобувати до 150 тис. тонн солі на місяць. Родовище у Буштині розробляє компанія «Катіон інвест».